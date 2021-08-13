У п'ятницю Японія опублікувала попередження про ризики п'ятого рівня в західній префектурі Хіросіма, пославшись на безпрецедентні дощі в регіоні та неминучий ризик повеней та інших лих.
Про це повідомляє REUTERS.
Як повідомляється, японське метеорологічне агентство випустило попередження, заявивши, що дощовий фронт може протриматися над країною близько тижня.
У четвер сотням тисяч жителів Нагасакі та інших частин острова Кюсю на південному заході Японії було запропоновано евакуюватися, щоб уникнути повеней і ризику зсувів, викликаних проливним дощем.
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У п'ятницю в канцелярії прем'єр-міністра Японії Йосіхіде Суги був створений центр з боротьби з лихами, щоб впоратися з потенційними проблемами.
За даними телеканалу NHK, влада оголосила про евакуацію понад трьох мільйонів осіб.
Повінь у Китаї
Як повідомляв УНІАН, повінь накрила центральну китайську провінцію Хубей. Жертвами повеней вже стали 21 людина, евакуйовано 6000 осіб. Понад 2700 будинків і магазинів постраждали від повені, а також були порушені електропостачання, транспортне сполучення і зв'язок.
Екстремальна погода в провінції призвела до масових відключень електроенергії і пошкодила понад 3600 будинків і 8110 га посівів. Загальні збитки оцінюються в 16,67 мільйона доларів.