Метеорологи попереджають, що дощі в країні триватимуть ще тиждень.

У п'ятницю Японія опублікувала попередження про ризики п'ятого рівня в західній префектурі Хіросіма, пославшись на безпрецедентні дощі в регіоні та неминучий ризик повеней та інших лих.

Про це повідомляє REUTERS.

Як повідомляється, японське метеорологічне агентство випустило попередження, заявивши, що дощовий фронт може протриматися над країною близько тижня.

У четвер сотням тисяч жителів Нагасакі та інших частин острова Кюсю на південному заході Японії було запропоновано евакуюватися, щоб уникнути повеней і ризику зсувів, викликаних проливним дощем.

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У п'ятницю в канцелярії прем'єр-міністра Японії Йосіхіде Суги був створений центр з боротьби з лихами, щоб впоратися з потенційними проблемами.

За даними телеканалу NHK, влада оголосила про евакуацію понад трьох мільйонів осіб.

Як повідомляв УНІАН, повінь накрила центральну китайську провінцію Хубей. Жертвами повеней вже стали 21 людина, евакуйовано 6000 осіб. Понад 2700 будинків і магазинів постраждали від повені, а також були порушені електропостачання, транспортне сполучення і зв'язок.

Екстремальна погода в провінції призвела до масових відключень електроенергії і пошкодила понад 3600 будинків і 8110 га посівів. Загальні збитки оцінюються в 16,67 мільйона доларів.

Автор: Катерина Лиманська