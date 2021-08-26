У країні після проливних дощів відбуваються зсуви та повені.

В останні кілька днів Венесуелу накрили проливні дощ, які викликали сильні повені та зсуви.

Уряд країни вже підтвердив, що 25 серпня загинули 15 осіб і пропали безвісти 6 осіб. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, найбільше постраждали Штати Амазонас, Апуре, Арагуа, Барінас, Болівар, Дельта Амакуро, Меріда, Монагас, Тачіра і Сулія, а також деякі райони Каракаса.

В результаті стихії постраждали понад 35500 осіб, зруйновано не менше 8100 будинків.

Річки, що розлилися, затопили населені пункти в районі долини Мокотіес, штат Меріда, викликавши потужні повені, в результаті яких машини несло по вулицях, дороги були засипані брудом, камінням і уламками, а будинки пошкоджені або зруйновані. У постраждалих районах відключено електрику.

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 26 серпня, очікується помірний або сильний дощ на більшій частині території країни, особливо на заході Венесуели.

Нагадаємо, раніше на Мексику налетів ураган Грейс, викликавши сильну повінь і зсуви, в результаті яких загинули щонайменше вісім людей.

Як повідомляв Погода УНІАН, зі швидкістю вітру 201 км/год стихія досягла суші недалеко від курорту Теколутла в штаті Веракрус. Уряд штату заявив, що загинули вісім людей, у тому числі шість членів однієї сім'ї.

У країні було введено надзвичайний стан. Щонайменше 565 тисяч жителів зіткнулися з відключенням електроенергії.

Автор: Катерина Лиманська