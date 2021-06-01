В Ізраїлі пожежі спалахують по всій країні через аномальну спеку.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
До гасіння пожеж залучили авіацію. В одному з районів вогонь перекинувся на житловий будинок, в результаті чого були пошкоджені дві квартири. Під час гасіння пожеж постраждав один з рятувальників.
Багато пожеж локалізовано, але, за словами представників ізраїльської пожежно-рятувальної служби, більшість пожеж тривають і не загашені.
Громадянам радять не розпалювати багаття на відкритих майданчиках і дотримуватися техніки безпеки.
Потепління в Британії
Як повідомляв Погода УНІАН, у Британію прийшла тепла погода. Зараз там реєструють +25 градусів. Це найтепліші дні з початку року.
Місцеві жителі заполонили пляжі морських курортів, виходили в парки і на тераси, загоряли там і влаштовували пікніки.
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