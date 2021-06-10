Біля Єрусалиму в Ізраїлі вирують пожежі, почалася евакуація людей.
Про це повідомляє The Times Israel.
Як повідомляється, 9 червня вдень в лісових районах на захід від Єрусалиму спалахнула велика пожежа, в результаті чого пожежно-рятувальна служба Ізраїлю евакуювала десятки жителів цього району.
У другій половині дня на північній частині західного берега спалахнуло ще кілька пожеж.
Влада підозрює, що загоряння викликане підпалом або недбалістю.
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"Сьогодні ми не бачили блискавок у небі над країною, і ми встановимо, чи був це підпал, чи ні", - сказав комісар з пожежно-рятувальної служби Деді Сімчі.
Як повідомляється, пожежі настільки масштабні, що до їх ліквідації вже залучили авіацію і викликали рятувальників з сусідніх районів Ізраїлю.
Дороги та автомагістралі в районі пожеж закриті, в тому числі частина головної автомагістралі, що з'єднує Єрусалим і Тель-Авів. А ізраїльська залізниця оголосила, що зупиняє поїзди на лінії Єрусалим - Тель-Авів.
Водночас важка завіса диму нависла над Єрусалимом. Людям, що страждають серцевими та легеневими захворюваннями, літнім людям, дітям і вагітним жінкам рекомендували залишатися в приміщенні й не виходити на вулицю без крайньої потреби.
Населенню рекомендували обмежити фізичну активність на відкритому повітрі, закрити вікна і використовувати кондиціонери.
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