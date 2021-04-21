Сьогодні, 21 квітня, у Карпатах, триває морозна погода з температурою -3°.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожНа Львівщині за ніч утворилося величезне 30-метрове провалля (фото)
"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західній 6-7 м/с", - йдеться у повідомленні.
За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, у зв'язку з відлигою, у високогір'ї Закарпатської області зберігається, а у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3 рівень.
Прогноз погоди в Україні 21 квітня
У середу, 21 квітня, дощі в Україні практично відступлять. Опади очікуються лише на Чернігівщині та Полтавщині. На решті території визирне сонце, потеплішає до +12°... +17°.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram