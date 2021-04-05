В Києві перенесли завершення опалювального сезону – чекають похолодання та снігу

Прогнози синоптиків дають підстави розпочати відключення тепла у столиці з 10 квітня.

В Києві відтермінують завершення опалювального сезону / КМДА

В Києві з огляду на прогноз погоди відтермінували завершення опалювального сезону. Найближчими днями в столиці можливе похолодання.

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Відповідне повідомлення оприлюднили в КМДА.

«У наступні дні в Києві очікується середньодобова температура нижча +8 градусів. В середу вночі температура опуститься до -1 градуса, можливий сніг. Рішення також зумовлене посиленням карантинних обмежень, в зв’язку з якими частина киян працюватиме дистанційно з домівок», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в адміністрації, прогнози синоптиків дають підстави розпочати відключення тепла у столиці з 10 квітня.

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