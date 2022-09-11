Особливо проблемна ситуація утворилася між Семінарською та Пироговою.

В Одесі вночі пройшла злива, через яку затопило вулиці і повалило дерева. Жителі міста в соцмережах поділилися фотографіями і відео з наслідками негоди.

Повідомляється, що складна ситуація утворилася між Семінарською та Пироговою. Тут особливо сильно помітні наслідки зливи, причому з боку кожної з вулиць. Французький бульвар теж підтопило — транспорт може проїхати, але на дорозі утворилися калюжі глибиною близько десятка сантиметрів.

Комунальні служби з ранку усували наслідки негоди в Одесі. Вони прибирали листя, розрізали дерева, які впали, і латали дороги.

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Нагадаємо, вчора, 10 вересня затопило також Ужгород. На окремих вулицях міста утворилися калюжі по коліно. Укргідрометцентр попереджав, що в суботу очікуються сильні дощі, грози і вітер.

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