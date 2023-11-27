Частині споживачів почали надавати тепло в тестовому режимі.

В Одесі вдалося запустити котельню зі зруйнованою вітром 100-метровою димохідною трубою. Її частина впала напередодні, внаслідок чого тисячі людей залишилися без опалення.

"Відновлена робота пошкодженої внаслідок негоди котельні. Зараз у тестовому режимі надається тепло для 120 тисяч абонентів в Одесі. До ранку в оселях людей має бути тепло. Дякуємо КП "Теплопостачання міста Одеси", міській владі, спеціалістам "Одесагаз", співробітникам ДСНС та всім аварійним службам за роботу!" – повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У комунальному підприємстві "Теплопостачання міста Одеси" уточнили, що роботу котельні "Північна-2" відновлено, гідравліку стабілізовано. Котельня працюватиме у тестовому режимі до ранку.

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Зазначається, що роботи з ліквідації наслідків руйнування труби котельної тривають.

Місцеві жителі пишуть у соціальних мережах, що "зі зламаної труби повалив дим".

Негода в Одесі: аварія на котельні

Як повідомляв УНІАН, в Одесі під час негоди через сильний вітер на котельні великої потужності сталася серйозна аварія – впав димохід заввишки понад 100 метрів. Мер міста Геннадій Труханов пообіцяв якомога швидше запустити котельню.

27 листопада стало відомо, що через руйнування на одній з котелень міста в Пересипському районі залишились без опалення 246 багатоквартирних будинків, 120 тисяч населення, 25 освітніх закладів та медустанов.

Труханов заявив, що у разі неможливості запуску котельні міська влада разом зі спеціалістами "Одесагаз" та інших профільних служб пропрацювали можливість підключення модульних котелень як резервний варіант.

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