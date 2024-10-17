Масштабна повінь охопила райони, що постраждали від дощів.

Тропічна депресія "Аль-Сайял" принесла в Оман катастрофічну повінь. В одному з регіонів країни всього за добу випало стільки дощів, скільки зазвичай випадає за два роки. Про це повідомляє The Watchers.

Наприклад, у місті Сур за 24 години випало загалом 215 мм опадів - це навіть більше, ніж зазвичай місто отримує за два роки. Середньорічна кількість опадів у Сурі становить близько 100 мм. У місті дуже посушливий клімат, більша частина опадів випадає в зимові місяці, але загалом дощі рідкісні та слабкі.

У постраждалих районах, за даними ЗМІ, закрили школи, а всіх працівників, за можливості, перевели на "дистанційку".

Синоптики прогнозують, що дощі ослабнуть тільки сьогодні, 17 жовтня, а наслідки тропічної депресії повністю зникнуть з Оману до суботи, 19 жовтня.

Ураган "Мілтон" у Флориді

У жовтні 2024 року ураган "Мілтон" обрушився на Флориду, ставши одним із найпотужніших штормів за останні роки.

Під час виходу на узбережжя його вітер досягав швидкості 195 км/год, що спричинило серйозні руйнування і повені.

Близько 3 мільйонів будинків залишилися без світла. Ураган спровокував кілька торнадо.

Вчені вважають, що зміна клімату сприяє посиленню подібних ураганів, оскільки теплі води океану збільшують їхню інтенсивність.

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