Негода протримається в Україні як мінімум до наступного тижня, кажуть синоптики.

Негода вже третій день вирує одразу в декількох регіонах України.

Злива, що перетворила вулиці на річки, під вечір вирувала у Вінницькій області, йдеться у сюжеті ТСН. Як повідомляється, шквальний вітер і дощ повалив дерева, підтопив подвір'я, а в одному з торгових центрів через негоду зірвало дах і затопило частину магазинів. У Жмеринці блискавка влучила в стару вербу. Через обірвані дроти люди кілька годин були без світла. Ніхто не постраждав.

У Миколаєві з неба лило так, що по центральному проспекту міста машини пливли у воді по самі вікна. На Інгульському мосту блискавка вдарила в електроопору. Рух тролейбусів зупинили.

У Львові через буревій на різних вулицях впало щонайменше сім десятків дерев. Стовбури летіли на припарковані автомобілі та проїжджу частину. Вітер був такої сили, що з будинків зривало дахи.

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Вже майже тиждень від негоди не може оговтатися Рівненська область. Там вітер зривав шифер, перекидав вулики й підіймав стоги сіна. У селі Матіївка шість діб людям довелося сидіти без світла.

Зливи та грози, кажуть синоптики, відступати поки не планують. Негода протримається в Україні як мінімум до наступного тижня.

За даними ДСНС України, станом сьогоднішній ранок через негоду знеструмлено 302 населених пункти у 6 областях (Львівська – 191, Тернопільська – 79, Чернівецька – 23, Київська – 6, Кіровоградська – 2 та Дніпропетровська – 1). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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Автор: Катерина Лиманська