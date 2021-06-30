Рятувальники вже борються з наслідками негоди, на вулицях працюють комунальні служби.

У Львові в середу, 30 червня, пройшла сильна злива з потужним вітром, внаслідок чого були знеструмлені деякі вулиці, повалені дерева, побиті машини, пошкоджені історичні будівлі.

На своїй сторінці мер Львова Андрій Садовий повідомив, що найбільше місто постраждало від підтоплених вулиць, зокрема: Київської, Сахарова, Наливайка, Дорошенка, Фурманської, Під Дубом.

Водночас гроза в місті закінчилася швидше, ніж минулого разу – 25 червня. На щастя, ніхто не постраждав.

Через повалені дерева було призупинено рух електротранспорту. Також спостерігаються проблеми з рухом громадського транспорту в районі Привокзальної та у Винниках.

Рятувальники вже борються з наслідками негоди, на вулицях працюють комунальні служби.

Користувачі соцмереж також масово публікують фото повалених дерев і розбитих автомобілів.

Негода у Львові 25 червня

Після кількох днів спеки у Львові, ввечері 25 червня прийшла злива та гроза із градом. Негода тривала недовго, але встигла накоїти лиха. У місті повалені дерева, декілька вулиць залишилися без світла, а електротранспорт зупинився.

Влада Львова у зв'язку з негодою оголосила в місті надзвичайну ситуацію. За словами мера Андрія Садового, майбутні вихідні будуть робочими днями для міських комунальних служб. Для подолання наслідків вже погодили виділення коштів з резервного фонду.

Сьогодні, 26 червня, у багатьох областях очікуються дощі, а в деяких - грози. У західних областях істотно знизиться температура.

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Автор: Денис Прядко