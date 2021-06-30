У повітрі крутило шифер, перекидало вулики, стихія піднімала копиці сіна і навіть людей - так негода похазяйнувала на Рівненщині.
У селі Матіївка досі не можуть оговтатися від урагану. Там уже шосту добу люди без світла, їхні хати без дахів, а на вулицях викорчувані з корінням дерева. У громаді рахують мільйонні збитки. Енергетики ж зранку до ночі ремонтують обірвані дроти, йдеться у сюжеті ТСН.
Цю негоду зняли на відео у Рівному. Те, що коїться, називали апокаліпсисом. А в селі Матіївка навіть телефони боялися діставати. Ховалися в хатах. Сільську амбулаторію продірявило ніби картонну. В даний час її ремонтують.
Читайте такожЧерез негоду в Україні майже 400 населених пунктів залишились без світлаА от місцевий житель Василь і не знає, за що спершу братися. Почав з накриття хати брезентом, аби дощі не затопили. Якої біди наробила стихія, розповідає ледь стримуючи розпач.
"Все летіло — дах, вулики, дерева", — розповідає він.
Електрики в селі нема уже шосту добу. Енергетики обіцяють відновити світло до ночі. Просять їх зрозуміти, адже таке село не одне, тож працюють без вихідних — зранку до 11 вечора.
"39 населених пунктів постраждали. Дерево впало і пошкодило жінці стегно. Зараз треба збирати гроші і терміново допомогти, щоб зробити операцію", — розповідає голова Гощанської селищної ради Микола Панчук.
Аби довести до ладу села, виділили 100 тис. грн. А потрібно близько 2 млн грн. Але щоб їх отримати, треба щоб обласна комісія визнала стихію на Гощанщині надзвичайною ситуацією. Засідатиме вона вже цього тижня.
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