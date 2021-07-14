Збільшення смертності в країні зафіксували у третій декаді червня.

В Україні наприкінці червня зросла смертність населення. Вчені пов'язують це зі спекою, що встановилася в Україні.

Про це йдеться у повідомленні НАН України.

Зокрема, зазначається, що на початку червня загальна смертність в Україні знизилася разом зі зниженням числа летальних випадків при COVID-19.

Зазначається, що у цей період смертність в Україні була навіть нижчою ,ніж за останні 6 років.

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А у третій декаді червня загальна смертність значно зросла.

"Серед можливих пояснень – безпосередній вплив погодних умов: як відомо, надмірна спека також може призводити до суттєвої надлишкової смертності", - повідомили у НАН.

Спека в Україні

Нагадаємо, спека в Україні протримається мінімум до наступного тижня. Згідно з прогнозами, зниження температури в країні очікується не раніше понеділка, 19 липня. Цього дня у західних областях прогнозуються дощі, а в Івано-Франківській та Львівській областях температура становитиме +25°...+27°.

Далі спека почне поступово знижуватися по всій країні. На сході України це почне відчуватися 22 липня. У цей день на сході та півдні країни максимально повітря прогріється до +30°, проте в більшості областей буде до 28°. На решті території країни очікується +23°...+27°.

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Автор: Катерина Лиманська