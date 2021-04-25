У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про сильні заморозки на більшості території України найближчими днями.
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Про це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на інформацію Укргідрометцентру.
«Вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий), у південних областях – заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.
Крім того, за прогнозами синоптиків, завтра, у зв’язку зі снігопадами, у високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
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