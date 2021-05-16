Несприятливі погодні умови очікуються на півдні та у центрі України. У столиці - грози.

В понеділок у кількох регіонах очікуються град, шквали та грози.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

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Як зазначається, негода торкнеться південних, центральних областей, Київської області міста Києва.

"17 травня в Україні грози, вдень в південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). У Києві та Київській області 17 травня грози ( I рівень небезпечності, жовтий)", - попереджають надзвичайники.

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Автор: Катерина Лиманська