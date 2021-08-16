У країні оголосили надзвичайний стан.

Кількість загиблих в результаті землетрус силою 7,2 бала на Гаїті перевищила 1200 осіб.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, уряд Гаїті оголосив надзвичайний стан.

За останніми даними, в результаті землетрусу загинули щонайменше 1297 осіб та понад 5700 осіб отримали поранення.

За даними видання, землетрус зруйнував 13694 будинки та пошкодив ще 13785 будинків. Руйнування також поставили лікарні в тяжке становище і заблокували дороги, по яких можна було б доставляти життєво важливі товари.

Крім того, за прогнозами синоптиків, на країну налетить сильний вітер і проливний дощ через тропічний шторм. Цей дощ може призвести до повеней і зсувів, що ще більше ускладнить відновлювальні роботи.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою 7,2 стався на заході Гаїті у суботу, 14 серпня, поваливши й пошкодивши будівлі, зокрема, церкви та готелі.

Епіцентр землетрусу зафіксували приблизно в 12 км від міста Сен-Луї-дю-Суд. Поштовхи відчули в густонаселеній столиці Порт-о-Пренс, розташованій приблизно в 125 км, і в сусідніх країнах.

Автор: Катерина Лиманська