Проливний дощ також порушив роботу системи громадського транспорту.

Близько 20 людей зникли безвісти та щонайменше 10 будинків були зруйновані унаслідок зсуву у японському місті Атамі.

Про це повідомляють Kyodo News.

Пожежники проводять пошуково-рятувальні операції в районі сходження ґрунту. Протягом останніх кількох днів регіон потерпає від проливних дощів.

Масштабний зсув потрапив на камери очевидців. Помітно, що брудний потік увірвався на вулиці міста згори. Хвиля на своєму шляху змила припарковані авто та невеликі будівлі. Рятувальники теж були змушені покидати зону стихійного лиха.

Через підйом річок у префектурі Канагава на південь від Токіо чиновники наказали місцевим мешканцям негайно забезпечити безпеку. Оголошена евакуація.

Проливний дощ також порушив роботу системи громадського транспорту. Рух швидкісних потягів ненадовго призупинили.

За 72 години до зсуву в районі Канагави випало 790 мм опадів. Влада префектур від Ібаракі до Кіото попередили мешканців про наслідки негоди.

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Автор: Яна Ставська