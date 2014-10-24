Експерти прогнозують великі проблеми на округах №№ 212, 215, 217 та 223
Громадянське об'єднання ОПОРА прогнозує проблемні вибори на чотирьох київських округах - №№212, 215, 217 та 223.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив координатор ОПОРИ по Києву Тарас Чмут.
“Ми очікуємо, щоб міліція приділила особливу увагу 212-му, 215-му, 217-му і 223-му округам, оскільки це потенційно найбільш проблемні округи ще з 2012 року. За два місяці на цих округах відбулося найбільше порушень виборчого законодавства, там можливі конфлікти між кандидатами, що мають найвищі рейтинги”, - сказав Чмут.
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У свою чергу начальник київської міліції Олександр Терещук повідомив, що міліція вже затримала підозрюваного у побитті члена ОПОРИ на 215-му окрузі - представника одного з кандидатів у народні депутати.
“Ця особа вже затримана, встановлюється ще 5 осіб, які були на місці події, а цьому затриманому оголошено підозру. Наразі прокуратура її підписує і найближчим часом, по закінченні слідства, справа піде до суду”, - сказав Терещук.