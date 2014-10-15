МЗС пояснив, чому Польща вимагає додаткові документи для видачі Шенгенських віз

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

Він нагадав, що 29 квітня Європейською комісією було затверджено уніфікований перелік документів, які мають подаватися громадянами України до консульських установ держав-членів ЄС для оформлення віз.

За словами Перебийноса, зі свого боку Україна в рамках подальшого спрощення поїздок громадян України до ЄС послідовно вимагала від європейської сторони якнайшвидшого схвалення такого переліку документів для громадян України, які були б уніфікованими для всіх держав.

Тому затверджений у квітні перелік передбачає надання громадянам України при оформленні шенгенської візи чотирьох документів, які підтверджують мету поїздки, джерело доходів в Україні або довідку з місця роботи, наявність коштів для здійснення поїздки або довідку з банку, наявність житла на час перебування в країнах Шенгенської зони.

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«Тому перелік документів, які вимагаються консульськими установами Польщі в Україні, повністю відповідає схваленому Єврокомісією рішення з цього питання”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, Польща з 15 жовтня змінює правила прийому документів на отримання шенгенської візи.

Для отримання шенгенської візи тепер необхідно надавати документи, що раніше надавали особи, які не є громадянами України.

Йдеться про документи, що підтверджують вид діяльності (для найманих працівників це довідка з місця роботи), наявність фінансових засобів для покриття витрат, пов'язаних з подорожжю до країн Шенгенської зони (витяг з банківського рахунку, який містить перелік банківських операцій за останні три місяці), документи, що підтверджують проживання (гарантійний лист сторони, яка приймає, бронювання готелю або інший документ, що підтверджує проживання).