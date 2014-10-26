На 7 виборчих дільницях за кордоном голосування вже завершилося
14:28, 26 жовтня 2014Політика
0 0
Завершилося голосування на виборах до Верховної Ради України на семи виборчих дільницях єдиного закордонного округу.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров.
Читайте такожУ Москві проголосували майже 200 українців
За його словами, голосування завершилося в Австралії, Кореї, КНР, включаючи окрему дільницю в консульстві в Шанхаї, а також в Японії, Малайзії і Сінгапурі. Жодних порушень при голосуванні на цих дільницях не зафіксовано.
Найближчим часом, відзначив Олефіров, відкриються виборчі дільниці в Південній Америці і США.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter