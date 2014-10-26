На 7 виборчих дільницях за кордоном голосування вже завершилося

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Олефіров.

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За його словами, голосування завершилося в Австралії, Кореї, КНР, включаючи окрему дільницю в консульстві в Шанхаї, а також в Японії, Малайзії і Сінгапурі. Жодних порушень при голосуванні на цих дільницях не зафіксовано.

Найближчим часом, відзначив Олефіров, відкриються виборчі дільниці в Південній Америці і США.