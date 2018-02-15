Турчинов: Україна не може оголосити війну Росії, бо не здатна протистояти ядерній державі

Як підкреслив секретар РНБО, Будапештський меморандум виявився «фактично фейком».

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, який з 23 лютого по 7 червня 2014 року виконував обов'язки президента України заявляє, що Україна не оголосила війну Росії після початку воєнної агресії, оскільки не може захистити себе у разі повномасштабної війни з ядерною державою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на засіданні Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

«Дійсно, оголошення війни робиться під час військової агресії. Проблема полягає в наступному – після тотального ядерного роззброєння України, яке відбулось із підписанням Будапештського меморандуму, в України, на сьогодні, на жаль, немає зброї, яка здатна протистояти ядерній державі, якою є Росія», - заявив він.

«У нас немає військових засобів для протидії ядерній державі у випадку застосування ними (РФ) всього арсеналу своєї зброї, і саме тому оголошення війни як в лютому-березні 2014 року, так і, на жаль, зараз, коли ми маємо боєздатну армію, маємо оборонно-промисловий комплекс, маємо зброю, достатню для захисту країни, але і зараз, на жаль, ми не можемо оголосити війну агресору», - додав Турчинов.

За його словами, після консультацій з партнерами, які були гарантами безпеки України після відмови від ядерної зброї, виявилося, що «вони можуть нас підтримати не у військовому плані, а тільки на дипломатичному рівні».

Як підкреслив Турчинов, Будапештський меморандум виявився «фактично фейком».

«Саме тому ми не могли оголосити війну ядерній державі, тому що ядерна держава була готова до цієї війни, і її збройні сили вже були готові до вторгнення, а Україна захистити себе у випадку повномасштабної війни на той час не могла», - підкреслив секретар РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня 2018 року глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна, допустивши Майдан, порушила Будапештський меморандум, а не Росія, яка «так і не застосовувала» ядерну зброю проти Української держави.

Глава російського МЗС стверджує, що Росія продовжує «поважати» територіальну цілісність України.

Як відомо, у 1994 році Україна відмовилася від ядерної зброї. Після цього в 1994 році Україна, США, Росія та Велика Британія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум). Він містить пункти, які надають Україні гарантії її суверенітету та безпеки.

Згідно з меморандумом, США, РФ і Велика Британія зобов'язалися, зокрема, поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України; утримуватися від загрози силою, її застосування проти територіальної цілісності та політичної незалежності України.

Згодом дві інші ядерні держави - Китай та Франція - висловили аналогічні гарантії Україні у формі заяв.

Однак Росія у березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.