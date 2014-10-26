У Харкові на виборчу дільницю прийшов чоловік з автоматом і назвався помічником нардепа

За даними міліції, близько 12:00 до оператора служби «102» надійшло повідомлення від громадянина, який розповів про порушення виборчого законодавства на одній із дільниць територіального виборчого округу №170. На місце події терміново прибула група швидкого реагування з числа працівників Московського райвідділу міліції міста Харкова.

Під час перевірки зазначеної інформації, міліціонери відзначили підозрілу поведінку 45-річного чоловіка, який викликав міліцію. При огляді його валізи, яку він мав при собі, було виявлено автомат АКСУ з двома магазинами патронів відповідного калібру. Крім того, в підвальному приміщенні дільниці правоохоронці виявили гранату в розібраному вигляді.

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Небезпечні предмети були виявлені у 45-річного чоловіка, який представився помічником народного депутата однієї із політичних партій України.

На даний час зброю та боєприпаси направлені на експертизу.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Слідчими органами встановлюються всі обставини події, а також мета перебування підозрілого чоловіка на виборчій дільниці.