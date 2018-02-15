Турчинов пояснив, чому Україна не денонсувала договір про дружбу з Росією

За словами секретаря РНБО, договір про дружбу і взаємодопомогу з Росією посилює позиції України в міжнародних судах.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що договір про дружбу між Україною та Росією від 1997 року не денонсований для того, щоб мати сильну позицію в міжнародних судах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов, який з 23 лютого по 7 червня 2014 року виконував обов'язки глави Української держави, сказав на допиті під час засідання Оболонського райсуду Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

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За словами секретар РНБО, ця угода є одним з основних аргументів, щодо захоплення Росією українських територій, які сформувалися після другої світової війни. Під цією угодою стоять підписи російського керівництва.

На цьому допит Турчинова, який тривав майже 5 год., завершився. Наступне засідання у справі має початись 21 лютого о 10:00. Нагадаємо, що наступного тижня суд має допитати двох останніх свідків обвинувачення, серед них - президент України Петро Порошенко.