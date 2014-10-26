Філатов заявив про перемогу з одним з "найвищих результатів у країні"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Філатова, він випередив найближчого конкурента з чотириразовою перевагою.

"Схоже, що за даними екзит-полів у мене один з найвищих результатів у країні. Якщо не найвищий. Давайте дочекаємося остаточного підрахунку", - пише Філатов.

"У будь-якому випадку моя перемога - це перемога: Ігоря, Гєни, Слави, Тані Губи, ультрасів і волонтерів, Жені Гендіна, Танюхи і Влада - моїх довірених осіб, студентів, штабних дівчат, наших гордих пацанів з "Дніпра-1", шалено мужніх військових, всіх, всіх, всіх небайдужих", - додав він.