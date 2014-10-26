Філатов заявив про перемогу з одним з "найвищих результатів у країні"
23:00, 26 жовтня 2014Політика
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Заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов заявив про впевнену перемогу в одномандатному окрузі, в якому він балотувався у Верховну Раду на дострокових виборах.
Філатов заявив про впевнену перемогу в своєму окрузі
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
За словами Філатова, він випередив найближчого конкурента з чотириразовою перевагою.
"Схоже, що за даними екзит-полів у мене один з найвищих результатів у країні. Якщо не найвищий. Давайте дочекаємося остаточного підрахунку", - пише Філатов.
"У будь-якому випадку моя перемога - це перемога: Ігоря, Гєни, Слави, Тані Губи, ультрасів і волонтерів, Жені Гендіна, Танюхи і Влада - моїх довірених осіб, студентів, штабних дівчат, наших гордих пацанів з "Дніпра-1", шалено мужніх військових, всіх, всіх, всіх небайдужих", - додав він.
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