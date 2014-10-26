Аваков вважає "прийнятною" кількість порушень на виборах, але карати обіцяє "жорстко і красиво"

Про це Аваков заявив сьогодні у прес-центрі виборчого штабу політичної партії «Народний фронт», передає кореспондент УНІАН.

«Ту кількість порушень, які відбулися, у нинішніх умовах я вважаю прийнятною», - сказав Аваков.

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За його словами, сьогодні в Україні охорону громадського порядку продовжують здійснювати 85 тисяч співробітників міліції, які супроводжують виборчий процес.

Також міністр зазначив, що впродовж сьогоднішнього дня міліція була вимушена у кількох випадках направляти спецназ для припинення дуже небезпечних дій з боку низки осіб, зокрема, у Києві, у Черкаській, Чернігівській та Одеській областях, куди завозилися так звані «тітушки» для проведення «каруселей».

Кажучи про відносно мінімальну кількість грубих порушень, Аваков наголосив, що такого результату вдалося досягти завдяки злагодженій роботі всіх силових відомств, яка була направлена на профілактику підготовлюваних провокацій.

«Ми знали про підготовлювані провокації, і змогли їм запобігти», - сказав Аваков.

Також міністр висловив переконання, що винні у порушенні виборчого законодавства, на відміну від решти виборчих кампаній, цього разу понесуть заслужене покарання.

«Я думаю, що це буде перший виборчий процес, коли покарані будуть жорстко і красиво», - сказав Аваков.

Він зазначив, що на даний момент аналітична група силового блоку зафіксувала низку округів із найбільшим напруженням ситуації, що може виникнути під час підрахунку голосів, але водночас міністр запевнив, що правоохоронні органи будуть діяти належним чином.

Раніше Аваков заявляв, що будь-які маніпуляції з результатами голосування каратимуться за всією суворістю закону – аж до позбавлення волі на строк до 8 років.