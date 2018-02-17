Порошенко закликав Польщу утриматись від кроків, які загрожують діалогу з історичних питань

Український президент та польський прем’єр також обговорили шляхи належного забезпечення соціальних прав і свобод українських громадян, які тимчасово працюють на території Польщі.

Президент України Петро Порошенко в рамках участі у Мюнхенській конференції з безпеки провів зустріч з прем’єр-міністром Республіки Польща Матеушем Моравецьким, під час якої закликав польське керівництво утриматись від кроків, які можуть поставити під загрозу позитивні досягнення у двосторонньому діалозі з історичних питань.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

Зазначається, що глава уряду Польщі підтримав важливість розвитку стратегічного українсько-польського партнерства та координації дій з протидії російській агресії в контексті членства Польщі в Раді безпеки ООН. Було також обговорено шляхи зміцнення двостороннього співробітництва в оборонній сфері.

«Сторони обмінялися думками з актуальних питань українсько-польського порядку денного. Йшлося про подальший розвиток взаємодії у сфері захисту культурної спадщини та увічнення місць пам’яті у контексті досягнутих домовленостей», - йдеться у повідомленні.

Глава Української держави висловив стурбованість з приводу ухвалених нещодавно польським парламентом змін до закону про Інститут національної пам’яті Польщі. Він закликав польське керівництво утриматися від кроків, які можуть поставити під загрозу позитивні досягнення у двосторонньому діалозі з історичних питань.

Читайте такожВ МЗС України назвали необґрунтованим розчарування канцелярії президента Польщі щодо переговорів Розенка і ГлінськогоПорошенко також звернув увагу на вкрай шкідливий для українсько-польських відносин характер заяви з оцінкою діяльності українського гетьмана Богдана Хмельницького.

Обговорювалися також питання розширення співробітництва в енергетичній сфері та координації дій з метою протидії реалізації проекту «Північний потік – 2».

Сторони також обговорили шляхи належного забезпечення соціальних прав і свобод українських громадян, які тимчасово працюють на території Польщі.

Крім того Порошенко переконаний, що українсько-польська комісія з історичних питань на рівні віце-прем’єр-міністрів найближчим часом знайде компроміс у скасуванні заборони на ексгумації польських поховань на території України.

«Питання щодо закону (про Інститут національної пам’яті – УНІАН), то моя позиція абсолютно не змінилася, так само, як і до чутливих питань нашої історії – треба залишити історію історикам, експертам, а політики мають займатися майбутнім. Якщо політики займаються історією, а історики займаються політикою, як правило, ні до чого доброго це не призводить», - зазначив Порошенко.

Президент зауважив, що Україна чекає на розгляд цього закону в польському Конституційному суді.

«Це питання хвилює не тільки українців, але, на моє глибоке переконання, Польща є нашим стратегічним партнером, вона є нашим адвокатом в питанні європейської інтеграції. І ми маємо робити все можливе для того, щоб прибирати з порядку денного питання, які є чутливими, які розколюють нас і об’єднуватись навколо надзвичайно важливих для України питань. Мені здається, що ця позиція була підтримана польським прем’єром, і ми знайдемо порозуміння», - наголосив Порошенко.

«Те, що перша зустріч (віце-прем’єрів України та Польщі – УНІАН) не прийшла до конкретних дат щодо ексгумації, щодо зняття заборон, щодо оцінок, у стримуванні від дратівливих заяв, я залишаюся оптимістом і впевнений, що компроміс має бути знайдений найближчим часом», - підкреслив президент України.

Як повідомляв УНІАН, у канцелярії польського президента висловили глибоке розчарування результатами переговорів віце-прем'єр-міністрів двох країн, що відбулися 16 лютого.

«Відсутність рішення української сторони щодо основного питання - скасування заборони на ексгумації польських поховань на території України - означає серйозний регрес довіри та не реалізує мандат на переговори, встановлений президентами обох країн, що суттєво впливає на відносини», - йдеться у заяві.

«Ми сподіваємось, що заборону буде скасовано найближчим часом у дусі виконання зобов'язань», - додається у заяві.

У свою чергу У Міністерстві закордонних справ України назвали необґрунтованим розчарування канцелярії президента Польщі щодо засідання українсько-польської комісії з історичних питань за участю віце-прем'єр-міністрів України та Польщі Павла Розенка і Пйотра Ґлінського.

Читайте такожЗакон про Інститут нацпам'яті має донести світу, що під час Другої світової не було "польських таборів смерті" - прем'єр ПольщіЗа словами заступника міністра закордонних справ Василя Боднара, результати переговорів на рівні віце-прем'єрів були позитивно оцінені обома сторонами.

***13 грудня 2017 року президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання на вирішення з Україною питань історичного минулого у дусі добросусідства. Того ж дня президент України Петро Порошенко заявив, що українсько-польську комісію з історичних питань представлятимуть віце-прем’єр-міністри.

Охолодження у взаєминах між Польщею та Україною настало після рішення Українського інституту національної пам’яті призупинити польські пошукові та ексгумаційні роботи на території України. Приводом для цього рішення стали руйнування пам’ятника воїнам УПА в Грушовичах на Підкарпатті та попередні випадки знищення українських місць пам’яті в Польщі.

Крім того, нещодавно польський Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропагування в країні ідеології українських націоналістів.