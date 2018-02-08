Польський інститут нацпам'яті відреагував на заяву українських колег: побоювання провокативні

У Варшаві заявили, що побоювання Українського інститут нацпам’яті "абсолютно необґрунтовані та навіть провокативні".

Інститут національної пам’яті Польщі здивований заявою Українського інституту національної пам’яті, у якій він наголосив, що українська сторона не бачить можливостей для продовження роботи Польсько-українського форуму істориків у попередньому форматі.

У свою чергу, ІНП Польщі запевнив, що ухвалені в оновленому законі положення не зачіпають наукової діяльності, передає "Польське радіо".

"Побоювання щодо безпеки українських учасників наукових дебатів на території Польщі абсолютно необґрунтовані та навіть провокативні", - йдеться у повідомлені польської установи.

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ІНП Польщі також нагадав, що у 2015 році Верховна рада України ухвалила закон, який надає членам українських націоналістичних організацій та тих, які колаборували з Німеччиною, статус "борців за свободу та незалежність України". Польська установа висловила тоді побоювання, що він може "зупинити будь-які критичні погляди про діяльність українських націоналістів, зокрема також представлення фактів на тему "геноциду польського населення, вчиненого УПА". ІНП у Варшаві звернув увагу, що "польсько-український діалог про важкі сторони спільного минулого почався набагато раніше, ніж було засновано УІНП".

Водночас ІНП Польщі висловив надію на відновлення діалогу з українською стороною та проведення спільних заходів для захисту місць спочинку і символічних місць національної пам’яті.

Польсько-український форум істориків почав свою роботу у 2015 році під патронатом Інститутів національної пам’яті обох країн. В його основі – майданчик польсько-українського історичного діалогу. Досі форум провів п’ять зустрічей, востаннє – у жовтні минулого року в Черкасах.

Як повідомляв УНІАН, в Українському інституті нацпам`яті вказали, що більше не можуть гарантувати українським дослідникам безпеку перебування на польській території.