У Житомирі презентують збірник спогадів очевидців та учасників Революції Гідності

Зазначається, що цей проект започаткований навесні 2014 року, і його головною метою є збір усних свідчень очевидців та учасників Революції Гідності.

У Житомирі 19 лютого презентують збірник спогадів очевидців та учасників Революції Гідності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

«19 лютого у Житомирі в Домі української культури відбудеться презентація спільного проекту викладачів кафедри Історії України Житомирського державного університету імені Франка та Дому української культури. Проект реалізується з нагоди заходів, присвячених Дню Героїв Небесної Сотні», - сказано у повідомленні.

Там також зазначається, що цей проект започаткований навесні 2014 року, і його головною метою є збір усних свідчень очевидців та учасників Революції Гідності.

««Майдан від першої особи. Регіональний вимір» - це третій випуск цієї серії. Книга реконструює події місцевих майданів, адже під час Революції Гідності українська столиця перебувала в центрі суспільної уваги, а як відбувались протестні рухи в областях – відомо небагато. Тож укладачі третього збірника взяли за мету заповнити цю прогалину та сформувати уявлення про Майдан як про загальноукраїнське явище», - зазначають у міськраді.

Випуск складається з 25 розділів – за кількістю регіонів України. Частини подаються за назвами областей, розташованими в алфавітному порядку.

Житомирську область презентуватимуть науковці та викладачі кафедри історії України Житомирського державного університету імені Франка, які займалися збором усних свідчень та підготовкою збірника. А також - очевидці подій, чиї спогади увійшли до цієї книги.