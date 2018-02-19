Польська опозиція готує поправки до скандального "антибандерівського закону"

Лідер найбільшої опозиційної партії у польському парламенті Гжегож Схетина вважає, що скандальний закон призвів до "дипломатичної катастрофи".

Закон про Інститут національної пам'яті (ІНП) Польщі став причиною “дипломатичної катастрофи”, через що найбільша опозиційна партія у парламенті “Громадянська платформа” подасть у наступний вівторок до Сейму свій законопроект про ІНП.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав лідер Гжегож Схетина.

“Написання закону про ІНП міністром Які (заступник міністра юстиції Патрик Які - ред.) і фатальні пояснення прем'єра (Матеуша Моравецького - ред.) призвели до дипломатичної катастрофи. Ось чому у вівторок ми подамо проект поправки до цього закону. Тут немає місця для половчастих заходів, потрібна швидка та солідарна реакція. Усіх”, – зазначив Схетина.

Napisanie ustawy o #IPN przez Jakiego oraz fatalne tłumaczenia premiera doprowadziły do dyplomatycznej katastrofy. Dlatego we wtorek złożymy projekt nowelizacji tej ustawy. Tu nie ma miejsca na półśrodki, potrzebna jest szybka i solidarna reakcja. Wszystkich. — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) 18 лютого 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон та передав його на вивчення до Конституційного суду країни.

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В польському МЗС роз'яснили, що закон стосується лише тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму», і відзначили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост», а також боротьба з «применшенням відповідальності справжніх виконавців злочину».

Ізраїль виступив категорично проти польського закону про Інститут національної пам'яті. В Ізраїлі вважають, що жоден закон не змінить історичних фактів. У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю висловлювали сподівання, що польська влада внесе зміни до цього закону.

У Держдепартаменті США закликали Польщу переглянути закон, оскільки він може вплинути на польські стратегічні інтереси і відносини, зокрема, й зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.