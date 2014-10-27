Свобода не проходить до Ради - паралельний підрахунок ОПОРИ
Партія "Свобода" не долає 5%-й бар’єр і не буде присутньою у новій Верховній Раді.
Це видно з результатів паралельного підрахунку голосів, здійсненого громадською мережею ОПОРА.
Згідно з цими результатами, партія набирає лише 4,6% (+/- 0,4%).
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Також результати свідчать, що переможцем за партійними списками може виявитися не Блок Петра Порошенка, а "Народний фронт" – за даними ОПОРИ, партія прем’єра наразі набирає 21,9% голосів (+/- 0,9%), а президента – 21,3% (+/- 0,7%).
"Дані отримані на основі 1473 із 1477 дільниць, які потрапили до вибірки (99,7%, 79 1384 голосів). ОПОРА має 99% впевненості, що коли ЦВК оголосить остаточні результати, то вони виглядатимуть так", – запевняє організація.
Також повідомляється, що результат "Самопомочі" очікується на рівні 10,6%, Опозиційного блоку – 9,6%, партії Ляшка – 7,5%, "Батьківщини", – 5,7%.
Як відомо, за даними екзит-полів, "Свобода" потрапляє до Ради з результатом трохи більше 5%.
Раніше УНІАН повідомляв, що кияни проголосували за "Самопоміч" і "завалили" Ляшка.