Свобода не проходить до Ради - паралельний підрахунок ОПОРИ

Це видно з результатів паралельного підрахунку голосів, здійсненого громадською мережею ОПОРА.

Згідно з цими результатами, партія набирає лише 4,6% (+/- 0,4%).

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Також результати свідчать, що переможцем за партійними списками може виявитися не Блок Петра Порошенка, а "Народний фронт" – за даними ОПОРИ, партія прем’єра наразі набирає 21,9% голосів (+/- 0,9%), а президента – 21,3% (+/- 0,7%).

"Дані отримані на основі 1473 із 1477 дільниць, які потрапили до вибірки (99,7%, 79 1384 голосів). ОПОРА має 99% впевненості, що коли ЦВК оголосить остаточні результати, то вони виглядатимуть так", – запевняє організація.

Також повідомляється, що результат "Самопомочі" очікується на рівні 10,6%, Опозиційного блоку – 9,6%, партії Ляшка – 7,5%, "Батьківщини", – 5,7%.

Як відомо, за даними екзит-полів, "Свобода" потрапляє до Ради з результатом трохи більше 5%.

Раніше УНІАН повідомляв, що кияни проголосували за "Самопоміч" і "завалили" Ляшка.