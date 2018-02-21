У Порошенка стверджують, що питання звільнення українських політв’язнів із російських тюрем вирішує тільки Путін

Порошенко використовує всі можливості для здійснення тиску на Росію в цьому питанні за допомогою міжнародних партнерів.

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що питання звільнення українських політв’язнів з російських тюрем вирішує тільки президент РФ Володимир Путін.

Про це вона сказала під час спілкування з родичами політв'язнів Кремля під час їхньої акції на вулиці Банковій поблизу будівлі Адміністрації президента України.

«Очевидно, що це залежить від однієї людини. Ми можемо призначити найдосвідченішого дипломата, найкращого переговірника, але очевидно, що питання (звільнення політв’язнів та заручників – УНІАН) буде вирішувати тільки Путін», - заявила Геращенко.

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Тому, за її словами, президент України Петро Порошенко використовує всі можливості, які в нього є, для того, щоб тиснути (на Росію – УНІАН) в цьому питанні за допомогою партнерів України, міжнародної спільноти.

«Вчора відбулась телефонна розмова Порошенка з Меркель, 50% часу якої займало питання безпеки на Донбасі, виконання Мінських угод, звільнення заручників», - сказала Геращенко.

Також вона додала, що під час останньої розмови президентів України та РФ левова частка бесіди була присвячена темі звільнення заручників.