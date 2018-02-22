США не будуть санкціями змушувати українську владу створити антикорупційний суд – Держдеп

У США заявляють, що сприймають українську владу як партнерів, яких хочуть переконати, що створення антикорупційного суду принесе користь українській економіці та українському народу.

Заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Джон Салліван заявляє, що США не мають наміру погрожувати введенням санкцій, аби змусити українську владу створити антикорупційний суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це американський дипломат повідомив під час виступу в Дипломатичній академії України.

Зокрема, його запитали, чи можуть бути введені санкції проти української влади, щоби вона дослухалася до необхідності створення антикорупційного суду.

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Він відзначив, що санкції США спрямовані на ті країни, які провадять згубну поведінку, яка загрожує безпеці та єдності.

"Наша робота з нашими колегами з українського уряду щодо антикорупційної реформи та антикорупційного суду полягає у взаємній вигоді і головним чином у вигоді українського народу. Ми бажаємо працювати та підтримувати наших українських колег в уряді, оскільки вони впроваджують ці важливі реформи. І вони впровадили вже багато з них в дуже складних умовах і доволі складно впроваджувати ці реформи у мирний час. Я вказував, як непросто робити це, коли уряд також веде війну на вашому східному кордоні, надзвичайно складно, ми розуміємо випробування, з якими ви стикаєтеся", - сказав Салліван.

Таким чином він пояснив, що війна на сході не зменшує потребу привернути увагу українців щодо необхідності антикорупційних реформ.

Дипломат заявив, що співрозмовники, з якими він зустрівся, поділяють і визнають потребу у реформах, і зокрема щодо будь-якої антикорупційної реформи, які повинні принести користь економіці, українському народу та національній безпеці України.

"Моя місія не полягає у тому, щоби погрожувати, моя місія тут у дискусіях не стосується погрози введення санкції, ми зберігаємо санкції для росіян. Наша робота полягає у тому, щоби переконати український уряд в потребі та цінності антикорупційних реформ", - наголосив Салліван.