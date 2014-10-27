Росія шахраює з закордонними паспортами кримчан

Як повідомляє ТСН, окупаційна влада Криму намагається обдурити західних чиновників і невизнання анексії світом, видаючи кримчанам закордонні паспорти, зареєстровані у Краснодарі.

Раніше Євросоюз, США та інші країни, які не визнають анексії півострова Росією, заявили, що не пускатимуть до себе жителів Криму з російськими закордонними паспортами. Візу даватимуть тільки за українськими.

Читайте такожЄС не визнає видані у Криму російські паспорти і відправляє по візи до КиєваЧи зможуть кримчани з краснодарськими паспортами отримувати Шенген - ще незрозуміло, адже для отримання Шенгенської візи необхідно обов'язково вказати фактичне місце проживання, а багато країн ЄС вимагають ще й копію внутрішнього паспорта.

Нагадаємо, видачу закордонних паспортів у Криму окупаційна влада розпочала менше тижня тому.