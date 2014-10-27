Росія шахраює з закордонними паспортами кримчан
Росія, яка почала видавати мешканцям окупованого Криму свої закордонні паспорти, вдається до шахрайства, аби уникнути санкцій та невизнання документів країнами Заходу.
Як повідомляє ТСН, окупаційна влада Криму намагається обдурити західних чиновників і невизнання анексії світом, видаючи кримчанам закордонні паспорти, зареєстровані у Краснодарі.
Раніше Євросоюз, США та інші країни, які не визнають анексії півострова Росією, заявили, що не пускатимуть до себе жителів Криму з російськими закордонними паспортами. Візу даватимуть тільки за українськими.
Читайте такожЄС не визнає видані у Криму російські паспорти і відправляє по візи до КиєваЧи зможуть кримчани з краснодарськими паспортами отримувати Шенген - ще незрозуміло, адже для отримання Шенгенської візи необхідно обов'язково вказати фактичне місце проживання, а багато країн ЄС вимагають ще й копію внутрішнього паспорта.
Нагадаємо, видачу закордонних паспортів у Криму окупаційна влада розпочала менше тижня тому.