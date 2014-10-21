Окупанти починають видачу російських закордонних паспортів у Криму

22 жовтня в окупованому Криму Федеральна міграційна служба РФ почне видавати закордонні паспорти. Про це ТАСС повідомили у ФМС Росії.

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"З завтрашнього дня ФМС Росії починає видавати закордонні паспорти жителям Криму. Приймати документи на оформлення закордонних паспортів міграційна служба розпочала у вересні поточного року", - сказали в ФМС.

Згідно повідомлення ФМС, кримчани подали близько 3 тис. заяв.