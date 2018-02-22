Понад 90% українців оцінюють політичну ситуацію як критичну – опитування

При цьому більшість респондентів вважає, що знизити напруженість допоможуть реальні кримінальні розслідування фактів корупції серед високопосадовців та покращення матеріального становища людей.

92% українців оцінюють політичну ситуацію в державі як критичну або напружену.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соцiологiчною групою "Рейтинг" з 12 по 28 грудня 2017 року.

Згідно з даними опитування, 33% респондентів оцінюють політичну ситуацію в країні як критичну, 59% називають її напруженою і лише 3% - спокійною.

Опитування також показало, що високий рівень напруженості стосовно оцінки ситуації у вітчизняній політиці зафіксований в усіх без винятку областях країни.

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У той же час 44% опитаних вважають, що найбільшою мірою сприятиме зниженню напруженості у суспільстві початок реальних кримінальних розслідувань корупції у владній верхівці країни. 37% респондентів зазначили, що знизити напруженість зможе реалізація проектів, спрямованих на покращення матеріального становища та умов життя людей; 35% - вважають, що повинен бути реальний прогрес у ситуації на Донбасі, наприклад, припинення воєнних дій, звільнення полонених тощо. 20% опитаних переконані, що зниженню рівня напруги у суспільстві сприятиме ширше залучення людей до громадського контролю за діями влади.

Соцiологiчна група "Рейтинг" опитувала населення України віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Загалом було опитано 30 тис. респондентів (по 1,2 тис. у кожному регіоні) методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження становить не більш як 0,6%.