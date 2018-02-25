У Петербурзі затримали активіста з прапором України (фото)

Активіста затримали на акції пам'яті Бориса Нємцова.

У Санкт-Петербурзі на акції пам'яті Бориса Нємцова затримали активіста руху "Солідарність" Володимира Шипіцина, який тримав у руках прапор України.

Про це повідомляє телеканал "Дождь", який також публікує відео затримання активіста.

Причину затримання поліцейські не назвали.

Марш пам'яті Нємцова в Петербурзі узгоджений міською владою.

Разом з тим, у Twitter з'явилося фото нечисленної акції пам'яті Нємцова, яка проводилася в неділю вдень на Майдані Незалежності в Києві.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Москві на марш пам'яті Нємцова поліція заборонила проносити плакати «Я против аннексии Крыма».

Повідомлялося про затримання молодої людини з плакатом «Борись!». За даними правозахисного порталу «ОВД-Инфо», правоохоронці затримали секретаря московського оргкомітету «Русского марша» Володимира Ратнікова і його помічника.

За інформацією волонтерів проекту «Белый счетчик», в акції взяли участь понад 7 тисяч осіб. У ході брали участь кандидати в президенти Росії Ксенія Собчак і Григорій Явлінський, лідер ПАРНАС Михайло Касьянов, засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний, а також активісти багатьох опозиційних політичних рухів.

Читайте такожУ Москві на марш пам'яті Нємцова поліція заборонила проносити плакати «Я против аннексии Крыма»*** Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві. Замовника вбивства досі не знайшли. Вбивство Нємцова викликало обурення в усьому світі і привернуло увагу міжнародної громадськості до складного становища російських опозиціонерів.

Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

Вирок обвинуваченим у вбивстві політика винесли в липні 2017 року. Фігуранти справи отримали від 11 до 20 років колонії. Дочка вбитого Жанна Нємцова назвала злочин нерозкритим.