При в'їзді в Крим співробітники ФСБ затримали українця - ЗМІ

Згідно з інформацією, затримання громадянина України відбулося в пункті пропуску "Джанкой".

При в'їзді в Крим співробітники прикордонного управління ФСБ Російської Федерації в анексованому півострові затримали громадянина України.

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Про це повідомляють "Крим.Реалії" з посиланням на російські ЗМІ.

"Під час перевірки документів з'ясувалося, що чоловік, який слідував по маршруту Генічеськ - Джанкой, з грудня 2017 розшукується правоохоронними органами Криму за скоєння злочину по ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу Росії (грабіж)", - сказано в повідомленні.

Російські силовики стверджують, що затримання громадянина 1973 року сталося у пункті пропуску "Джанкой".

Українця взяли під варту.