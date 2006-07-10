На що сподівається Мороз

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ сподівається, що на наступному пленарному тижні буде сформований Конституційний Суд України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

О.МОРОЗ зазначив, що сьогодні на Погоджувальній раді розглядалось питання про призначення суддів КС від Верховної Ради, обговорювалась і можливість внесення від кожної фракції своєї кандидатури. На думку О.МОРОЗА, це б забезпечило ефективне голосування в парламенті.

Спікер також нагадав, що Президент призначив суддів КС за своєю квотою, це саме зробив і з’їзд суддів. Тому О.МОРОЗ не виключає, що на наступному тижні всі судді КС будуть приведені до присяги.

Відповідаючи на запитання, чи не боїться він того, що новосформований КС скасує політичну реформу, О.МОРОЗ зауважив, що “нічого не боїться”. Він підкреслив, що Президент як гарант Конституції має дотримуватись норм Основного Закону, а КС, відповідно до Конституції, не має права вирішувати питання щодо змісту Конституції.

Також О.МОРОЗ, коментуючи висловлювання журналіста, що Президент може тепер скасувати політичну реформу, оскільки в нього вже не має зобов’язань перед О.МОРОЗОМ, сказав, що ні в кого ні перед ким немає ніяких зобов’язань, крім зобов’язань перед виборцями.

Голова Верховної Ради, лідер СПУ Олександр МОРОЗ також сподівається, що вже у середу, 12 липня, будуть сформовані усі керівні органи парламенту, включаючи комітети.

О.МОРОЗ повідомив, що завтра на засіданні ВР будуть розглядатись три питання, перше з яких - оголошення про припинення діяльності демократичної коаліції і про створення нової, антикризової.

Друге питання - обрання заступників голови ВР, після чого депутати визначаться щодо кількості і предмету відання комітетів парламенту, сказав спікер.

О.МОРОЗ нагадав, що вніс до парламенту проект постанови, якою пропонується утворити 26 комітетів ВР і спеціальну контрольну комісію з питань приватизації. «Я вважаю, що це питання завтра буде знято», - сказав він, додавши, що після цього депутати зможуть визначитись, у якому комітеті вони б хотіли працювати, і вже в середу можна буде сформувати комітети.

При цьому голова ВР наголосив, що комітети мають розподілятися пропорційно між більшістю і опозицією.