ВР повернула президенту на доопрацювання законопроект щодо функціонування Антикорупційного суду

Законопроектом деталізується діяльність палат вищих спеціалізованих судів.

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект закону України "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення перший раз проголосували 203 народних депутата, а другий - 200 (за необхідного мінімуму 226 - УНІАН). 226 голосами народні депутати підтримали пропозицію повернути президенту законопроект на доопрацювання.

Заступник глави Адміністрації президента України Олексій Філатов на засіданні парламенту зауважив, що зазначеним законопроектом пропонується внести зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", зокрема, деталізується регулювання діяльності палат вищих спеціалізованих судів, щоб виконати рекомендації Венеціанської комісії щодо інституційної автономності апеляційної палати.

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За його словами, пропонується визначити, що апеляційна палата вищого спеціалізованого суду діє у його складі на засадах інституційної, організаційної, кадрової та фінансової автономії. Законопроектом передбачено окреме проведення конкурсу на зайняття посад суддів апеляційної палати (окремо від конкурсу на зайняття посад інших суддів вищого спеціалізованого суду). Також передбачається визначення Державною судовою адміністрацією України за погодженням із Вищою радою правосуддя кількості суддів у межах загальної кількості суддів вищого спеціалізованого суду. Передбачається наявність окремої бюджетної програми на фінансування її діяльності з наділенням голови палати повноваженнями погоджувати проект кошторису Вищого антикорупційного суду в частині фінансування діяльності Апеляційної палати.

Також законопроектом пропонувалося визначення вищих спеціалізованих судів головними розпорядниками коштів Державного бюджету України, а також визначення окремим рядком видатків на утримання апеляційної палати вищого спеціалізованого суду у Державному бюджеті України.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект закону "Про Вищий антикорупційний суд" (№7440). Також глава держави зареєстрував проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону "Про Вищий антикорупційний суд".

Сьогодні, 1 березня, Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону "Про Вищий антикорупційний суд", внесений президентом.