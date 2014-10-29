Разом з Росією до Криму прийшли мігранти
21:10, 29 жовтня 2014Політика
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За даними міграційної служби Росії, в анексованому Криму зазначається тенденція до збільшення в'їзду трудових мігрантів з Молдови, Вірменії, Азербайджану та Середньої Азії.
Reuters
Про це повідомляє ТАСС.
У Федеральній міграційній службі Росії відзначають "ускладнення міграційної ситуації в Криму у зв'язку з збільшенням кількості іноземних громадян, що в'їжджають на територію півострова", в тому числі переселенців зі східних областей.
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"Поряд з цим, значно зросла кількість звернень громадян щодо отримання громадянства, РВП, посвідок на проживання, постановки на міграційний облік", - сказали в ФМС.
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