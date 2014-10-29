Разом з Росією до Криму прийшли мігранти

Про це повідомляє ТАСС.

У Федеральній міграційній службі Росії відзначають "ускладнення міграційної ситуації в Криму у зв'язку з збільшенням кількості іноземних громадян, що в'їжджають на територію півострова", в тому числі переселенців зі східних областей.

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"Поряд з цим, значно зросла кількість звернень громадян щодо отримання громадянства, РВП, посвідок на проживання, постановки на міграційний облік", - сказали в ФМС.