Україна має намір випускати власні безпілотники

Про це повідомляє прес-служба “Укроборонпрому”.

Рішення провести випробування прийняли на Міжвідомчій нараді за участі Апарату РНБО України, Концерну, Міноборони, ГШ ЗСУ та інших військових формувань, а також представників вищих навчальних закладів, виробників БпАК. Сторони обговорили питання вітчизняного розроблення та серійного виробництва безпілотників в Україні на підприємствах ДК “Укроборонпром", - йдеться в повідомленні.

Узагальнені результати випробувань, аналіз та пропозиції будуть в стислі терміни надіслані до Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експертного контролю. Також планується в другій декаді листопада провести науково-практичну конференцію.

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Заступник генерального директора "Укроборонпрому" Олександр Стеценко зазначив, що нині в Україні існує потенціал для створення власних безпілотних авіаційних комплексів тактичного і оперативно-тактичного призначення, а в перспективі – ще й стратегічного.