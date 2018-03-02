Делегація України в НАТО пов'язала історію з наркотиками в посольстві РФ з масштабами контрабанди на окупованих територіях

19:17, 02 березня 2018
Політика
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Про це заявила народний депутат фракції партії "Блок Петра Порошенко", голова делегації Парламентської асамблеї НАТО Ірина Фриз під час виступу на Міжпарламентській конференції "Грузія, Молдова та Україна: Східне партнерство і сучасні виклики безпеки" в Кишиневі.

"На непідконтрольних нам територіях діють осередки та центри, які займаються підривною діяльністю проти наших країн в інтересах агресора, здійснюють спроби інфільтрації в політичне життя з метою зміни зовнішньополітичного курсу, перетворення на сировинний придаток, ліквідації економічних конкурентів", - написала Фриз на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю.

"Нагадала учасникам про те, що за 4 роки війни на Донбасі більше 10 підприємств, які перебували на окупованих територіях, були демонтовані і вивезені на територію Росії, а ще два десятки порізані на метал. Очевидно, що все це не має нічого спільного з "захистом співвітчизників". Це бандитизм, перетворений у державну політику Росії", - додала вона.

Народний депутат підкреслила, що окуповані території перетворилися в зони перевалки контрабандних товарів і тіньової економіки. "За нашими даними, є підстави вважати, що ті 389 кілограмів кокаїну російського посольства в Аргентині є краплею в морі тих обсягів наркотичних речовин, переправляються через окуповані Росією території України і Грузії. У тому числі, з використанням каналів російського дипломатичного відомства і МО РФ. Таким чином, підтримка Росією цих конфліктів сприяє розвитку транскордонної злочинності", - написала Фриз.

Українська сторона висловила особливу стурбованість можливістю використання окупованих територій України, Молдови і Грузії для здійснення трансферту заборонених технологій і компонентів, зокрема, радіоактивних компонентів та бактеріологічної зброї.

Крім того, говорячи про вплив дезінформації, українська сторона зазначила, що Кремль переніс зусилля, вибравши метою таких кампаній США, НАТО, країни ЄС і демократичні інститути.

"Дуже показово, що 27 лютого в Молдові вперше Координаційна Рада Молдови по телебаченню і радіомовленню наклала штраф на телеканал RTR-Moldova за трансляцію російських новин", - зазначила Фріз.

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Теги: #окупація#Фріз