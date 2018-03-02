Делегація України в НАТО пов'язала історію з наркотиками в посольстві РФ з масштабами контрабанди на окупованих територіях

Ті 389 кілограмів кокаїну російського посольства в Аргентині є краплею в морі тих обсягів наркотичних речовин, які переправляються через окуповані Росією території України і Грузії, заявила Фріз.

Окуповані Росією території перетворюються в зони перевалки контрабандних товарів, зброї та тіньової економіки.

Про це заявила народний депутат фракції партії "Блок Петра Порошенко", голова делегації Парламентської асамблеї НАТО Ірина Фриз під час виступу на Міжпарламентській конференції "Грузія, Молдова та Україна: Східне партнерство і сучасні виклики безпеки" в Кишиневі.

"На непідконтрольних нам територіях діють осередки та центри, які займаються підривною діяльністю проти наших країн в інтересах агресора, здійснюють спроби інфільтрації в політичне життя з метою зміни зовнішньополітичного курсу, перетворення на сировинний придаток, ліквідації економічних конкурентів", - написала Фриз на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю.

"Нагадала учасникам про те, що за 4 роки війни на Донбасі більше 10 підприємств, які перебували на окупованих територіях, були демонтовані і вивезені на територію Росії, а ще два десятки порізані на метал. Очевидно, що все це не має нічого спільного з "захистом співвітчизників". Це бандитизм, перетворений у державну політику Росії", - додала вона.

Народний депутат підкреслила, що окуповані території перетворилися в зони перевалки контрабандних товарів і тіньової економіки. "За нашими даними, є підстави вважати, що ті 389 кілограмів кокаїну російського посольства в Аргентині є краплею в морі тих обсягів наркотичних речовин, переправляються через окуповані Росією території України і Грузії. У тому числі, з використанням каналів російського дипломатичного відомства і МО РФ. Таким чином, підтримка Росією цих конфліктів сприяє розвитку транскордонної злочинності", - написала Фриз.

Українська сторона висловила особливу стурбованість можливістю використання окупованих територій України, Молдови і Грузії для здійснення трансферту заборонених технологій і компонентів, зокрема, радіоактивних компонентів та бактеріологічної зброї.

Крім того, говорячи про вплив дезінформації, українська сторона зазначила, що Кремль переніс зусилля, вибравши метою таких кампаній США, НАТО, країни ЄС і демократичні інститути.

"Дуже показово, що 27 лютого в Молдові вперше Координаційна Рада Молдови по телебаченню і радіомовленню наклала штраф на телеканал RTR-Moldova за трансляцію російських новин", - зазначила Фріз.