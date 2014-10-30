Порошенко намагається об'єднати країну, а Яценюк грає на настроях натовпу - британський журналіст

Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк різні за характером і стилем поведінки, але їхні політичні погляди не сильно відрізняються.

Про це в інтерв'ю виданню "Новое время" розповів один з найвідоміших у світі журналістів, які працюють у жанрі телеінтерв'ю, британець Стівен Сакур.

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"Відчувається, що на Порошенко лежить великий тягар відповідальності, він зрілий. Допускаю, що прем'єр відчуває те ж саме. Він більш політизований. У деяких питаннях, наприклад, про вступ до НАТО, прем'єр вирішив зайняти сильну агресивну позицію - на відміну від президента. Багато хто вважають її нереальною, адже Україну до НАТО найближчим часом приймати не планують", - каже Сакур.

Він назвав заяву Яценюка політичним ходом: Україна зараз не в тій ситуації, щоб подавати заявку на членство до НАТО.

"Порошенко, схоже, намагається зайняти відповідальну позицію, спрямовану на об'єднання країни. А Яценюк, можливо, трохи більше грає на настроях натовпу", - заявив британський журналіст.

Повну версію інтерв'ю Стівена Сакура читайте завтра, 31 жовтня, у друкованій версії журналу «Новое Время».