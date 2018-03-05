У «Відродженні» доопрацювали законопроект про підтримку промисловості з урахуванням пропозицій бізнесу

Партія «Відродження» та УСПП провели спільний круглий стіл, присвячений тематиці підтримки вітчизняної промисловості.

Партія «Відродження» та Український союз промисловців і підприємців узгодили законопроект про підтримку вітчизняної промисловості. До нього внесли пропозиції промисловців, і вже найближчими днями документ буде зареєстрований у Верховній Раді.

Такої згоди Партія «Відродження» та УСПП дійшли за результатами спільного круглого столу, присвяченого тематиці підтримки вітчизняної промисловості, що відбувся у Верховній Раді 5 березня, передає прес-служба партії.

У заході взяли участь голова Партії «Відродження», співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар, перший заступник голови Партії «Відродження» Володимир Пилипенко, президент УСПП, голова Антикризової ради громадських організацій Анатолій Кінах, керівники промислових підприємств, політичні та економічні експерти.

Під час круглого столу сторони обговорили законопроект «Відродження» про підтримку вітчизняної промисловості, представники УСПП та експерти озвучили свої пропозиції до законопроекту.

За словами першого заступника голови Партії «Відродження» Володимира Пилипенка, сьогодні надзвичайно важливо донести до керівників держави аргументи щодо необхідності змін в економічній та промисловій політиці. Він додав, що витрати українців на імпортні товари сягають майже 1 трлн гривень у рік.

«Якщо 2006 року імпорт становив близько третини всієї реалізованої продукції у торговельних мережах, то в першому півріччі 2017 року частка імпорту дорівнювала вже 46,4%. При цьому імпортується значна кількість простих споживчих товарів, які могли б виготовлятися в Україні! Сьогодні необхідно створювати високотехнологічну продукцію всередині країни, розвивати виробництво і експорт, інакше засилля імпорту остаточно «доб’є» українську промисловість», – сказав перший заступник голови Партії «Відродження» Володимир Пилипенко.

Своєю чергою представники УСПП підкреслили важливість співпраці між промисловцями та представниками українського парламенту. На їхню думку, сьогодні державна політика повинна будуватися на засадах економічного патріотизму.

«Якісна промислова політика формує не лише структуру економіки, а й, по суті, структуру суспільства та майбутнє держави. Нині в Україні склалася вкрай небезпечна ситуація, яку в усьому світі називають деіндустріалізацією. Ми не маємо права втратити промисловий потенціал і будувати виключно аграрно-сировинну економіку, для підтримання якої достатньо 15-20 мільйонів населення. Сировинна економіка неспроможна сформувати необхідну кількість сучасних робочих місць для забезпечення життєдіяльності людей в конкретній державі. Ви розумієте, як це серйозно на тлі демографічних проблем в нашій державі, проблем трудової міграції? Тобто нарощування частки промислового виробництва в структурі української економіки, розвиток індустріального інноваційного сектору – це, по суті, майбутнє українського народу, української держави», – наголосив Анатолій Кінах.

Як повідомлялося раніше, 7 лютого партія «Відродження» та УСПП провели зустріч, де обговорили економічну програму політсили «Власний шлях України», а також економічну програму УСПП «Платформа економічного патріотизму», що містить комплекс заходів у податковій та економічній політиці, спрямованих на досягнення економічного зростання в Україні на рівні 7-8% у рік.

У депутатську групу «Партія «Відродження» сьогодні входять 24 народних депутати. Співголови групи – Віталій Хомутиннік і Віктор Бондар.