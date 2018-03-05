Клімкін пояснив, що вказує на причетність Кремля до підпалу угорського товариства в Ужгороді

Глава МЗС порадив усім, хто стверджує про антиугорські настрої в Україні, звертатися до Кремля.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Україна не дозволить Росії дестабілізувати ситуацію в Закарпатській області через здійснення провокацій проти угорської меншини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Фінляндської Республіки Тімо Сойні.

Глава МЗС України зазначив, що «зараз саме Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Закарпатті, де маємо угорську громаду».

«Вже прекрасно зрозуміло, що організатор всіх цих подій зараз (втік) до Придністров'я (стосовно підпалу офісу «Товариства угорської культури Закарпаття» - УНІАН), де є повний, стовідсотковий контроль російського ФСБ. Тому всі, хто намагаються говорити про начебто якісь антиугорські прояви або навіть антиугорську кампанію, мають звертатися безпосередньо до Москви, до Кремля і до центрального офісу ФСБ", - наголосив Клімкін.

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«Впевнений, що Москва буде намагатися і надалі дестабілізувати ситуацію там (на Закарпатті - УНІАН). Маємо послідовно цьому протидіяти. З цією метою ми ведемо постійну дискусію в реальному часі і з нашою Службою безпеки, і з Міністерством внутрішніх справ», - повідомив він.

«Домовились про зміцнення нашої присутності там. Ми не дамо дестабілізувати там ситуацію і не дамо загрожувати угорцям», - запевнив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, вночі 27 лютого в Ужгороді у будівлі, де розташований офіс «Товариства угорської культури Закарпаття», сталася пожежа. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом.

В ніч на 4 лютого невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю у вікно офісу.

4 березня у поліції повідомили про затримання трьох підозрюваних у нападі на офіс «Товариства угорської культури Закарпаття», вчинений 27 лютого: одного зловмисника затримано в Черкасах, ще двох - у Кропивницькому. Також правоохоронці встановили можливого керівника нападів, його пошуки тривають.

Крім того, у поліції повідомили, що у Варшаві затримані двоє громадян Польщі за підозрою у спробі підпалу офісу «Товариства угорської культури Закарпаття» 4 лютого. Зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 15 ч. 2 ст. 194 та ст. 161 Кримінального кодексу України (спроба пошкодження майна шляхом підпалу та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань). Польський суд обрав їм запобіжний захід у вигляді 90 діб тримання під вартою.

Сьогодні, 5 березня, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль повідомив, що організатором підпалу офісу «Товариства угорської культури Закарпаття» є житель Придністров’я, який втік на батьківщину. «Особу організатора встановлено - це житель Придністров’я, який одразу після злочину втік додому. За нашою інформацією, він співробітник МГБ (міністерства держбезпеки) Придністров’я», - зазначив Москаль.