Розслідування квітневого захоплення будівлі УСБУ в Донецьку завершено

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

У ході слідства були встановлені двоє активних учасників подій, що мали місце у Донецьку. Органом досудового розслідування, за погодженням з прокурором, обом мешканцям Донецької області, 1972 та 1989 року народження, повідомлено про підозру у захопленні адміністративної будівлі Служби безпеки, йдеться в повідомленні.

Учасникам подій 7 квітня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зазначили в прокуратурі.

Судовий розгляд цієї справи триває. Державне обвинувачення в суді підтримує прокуратура Донецької області.

Читайте такожПрокуратура оголосила про підозру в викраденні Савченко двом терористам «ЛНР»Разом з тим, додали в прес-службі, продовжується досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 294 (масові заворушення) та за ч. 2 ст. 262 КК України (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин) за фактом подій, які мали місце у Донецьку 7 квітня.

Як повідомлялося, о 3.30 ранку 7 квітня група молодиків увірвалась до будівлі Управління СБУ в Донецьку, зайняла приміщення та захопила кімнату для збереження зброї.

Встановлюються інші учасники та організатори цих подій.