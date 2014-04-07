Сепаратисти захопили СБУ в Донецьку: зміцнюють вогневі точки і готуються до штурму
09:52, 07 квітня 2014Політика
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Сепаратисти захопили СБУ в Донецьку за 15 хвилин.
Сепаратисти захопили СБУ / ostro.org
Сепаратисти захопили будівлю Управління СБУ в Донецьку. Про це "ОстроВу" повідомив очевидець.
Ця інформація підтверджується записом "Народного ополчення Донбасу" в соціальних мережах.
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"Активісти Народного ополчення Донбасу у 03:32 ранку організовано, за 15 хвилин захопили СБУ Донецької області. В даний момент йде ревізія архівно-документальної бази та матеріально-технічного комплексу. Активісти Народного ополчення Донбасу зміцнюють периметр будівлі, організовують вогневі точки і готуються до відповідних штурмових дій з боку київської хунти", - йдеться в повідомленні.
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