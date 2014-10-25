Бойовики викрали двох жінок і тримають їх у полоні майже два місяці

У Донецькій області міліція розслідує викрадення двох жінок, які майже два місяці утримуються в полоні у терористів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, до Селідовського міськвідділу міліції звернувся чоловік, який повідомив, що ще наприкінці серпня його дружину та її подругу захопили невідомі озброєні люди, і йому стало відомо, що жінок утримують в полоні в м. Донецьку.

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