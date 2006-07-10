Вбито Шаміля Басаєва

В Інгушетії сьогодні вночі був знищений один із лідерів чеченських бойовиків Шаміль БАСАЄВ.

Як повідомляє РІА «Новости», про це доповів Президенту РФ Володимиру ПУТІНУ директор ФСБ Микола ПАТРУШЕВ.

"Сьогодні вночі в Інгушетії була проведена спецоперація, про підготовку якої я вам доповідав раніше, в результаті якої був знищений Шаміль БАСАЄВ, а також ряд бандитів, які здійснювали підготовку і теракти в Інгушетії", - сказав керівник ФСБ.

"Цей захід став можливим завдяки тому, що були створені оперативні позиції за кордоном, перш за все в тих країнах, в яких збиралася зброя і згодом доставлялася до Росії для здійснення терактів", - додав він.

Як відзначає «Газета.ru», М.ПАТРУШЕВ повідомив, що «бандити здійснювали підготовку до терористичного акту в Інгушетії». Директор ФСБ особливо наголосив, що бандити «збиралися використати даний диверсійно-терористичний акт для того, щоб чинити тиск на керівництво Росії в період, коли планувався саміт G8».

В.ПУТІН, у свою чергу, назвав знищення Ш.БАСАЄВА "заслуженою відплатою" за Беслан і Будьонівськ, і розпорядився нагородити учасників операції.