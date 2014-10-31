У дитячих садках Криму поряд з іграшками стоять портрети Путіна (фото)

Про це повідомила у Facebook мешканка Сімферополя Анжела Старовойтова, що прийшла "до племінниці на ранок".

"Була на ранку у племінниці в дитячому садку. Коротка бесіда з нянею. Я: Ви навчаєте дітей поклонятися ідолу? Н: - Хто вам сказав, що він - ідол? Я: Це особисте бажання вихователя групи чи наказ? Н: Особисте бажання. Не знаю. У нас так у всіх групах садочка", - написала Старовойтова.

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Нагадаємо, раніше "уповноважений з прав людини" Криму Людмила Лубіна за підсумками перевірки дошкільних закладів Сімферополя заявила про те, що в дитячих садах Сімферополя склалася критична ситуація з харчуванням - діти недоїдають.

Крім того, плату за дитяче харчування підняли в сім разів - до близько 40 гривень в день.